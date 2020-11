In affanno contro Ibra, ma un dato rende Koulibaly la colonna dell'undici azzurro

Ieri non una prestazione particolarmente brillante, quella di Kalidou Kouibaly contro il Milan. Sul gol di Ibra, in particolare, il difensore senegalese si è reso protagonista di una giocata non particolarmente brillante, di fatto spalancando le porte allo svedese per il vantaggio rossonero.

Un Koulibaly in affanno contro Ibra, ma che rappresenta un vero e proprio pilastro per la squadra di Gattuso: Koulibaly, infatti, è il giocatore più utilizzato da Gattuso. Ben dieci presenze (uguale a Politano, Mertens, Lozano, Fabiàn e Di Lorenzo), ma al tempo stesso è il giocatore che ha raccolto il maggior minutaggio: 900' minuti giocati, distacco importante rispetto al secondo degli azzurri con più minuti raccolti (Di Lorenzo, 839' minuti).