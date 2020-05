In caso di addio di Mertens, con chi lo sostituiresti?

Nelle ultime ore sono diverse le voci roboanti che vorrebbero l'addio di Dries Mertens ormai più che vicino. Dopo l'apparente cielo sereno spuntato con il presidente De Laurentiis e l'ipotetica stretta di mano tra i due sul prolungamento di contratto, le cose pare siano cambiate. Il belga, dunque, sarebbe pronto a lasciare Napoli per approdare a Milano sponda Inter. Le prossime saranno settimane decisive, dunque, anche per capire che tipo di struttura avrà l'attacco azzurro. E voi, se dovesse andar via il numero 14 azzurro, con chi lo sostituireste? Ditecelo nei commenti sul profilo Instagram di TuttoNapoli, aggiornato 24 ore su 24 per darvi la nostra informazione anche sui social network.