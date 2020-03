In Turchia si gioca, pres. Trabzonspor: "Se fermiamo il campionato, avremo una marea di divorzi"

In Turchia il calcio non si è ancora fermato per l'emergenza Coronavirus. Ahmet Agoglu, presidente del Trabzonspor, ha dichiarato di temere che la sospensione del campionato turco possa provocare un'esplosione di divorzi in tutto il Paese: "Il calcio è quello che consente alle persone di liberarsi dallo stress. Se dovessimo sospendere il campionato, non troveremo abbastanza giudici per le sentenze di divorzio".