Inchiesta della BBC su Abramovich: “Corruzione alla base della sua fortuna"

L'emittente spiega che ci sarebbero nuove prove sull'acquisizione di una compagnia petrolifera dal governo russo in un'asta truccata nel 1995.

TuttoNapoli.net

© foto di Imago/Image Sport

La BBC racconta in un'inchiesta esclusiva alcuni "accordi che hanno fatto la fortuna di Roman Abramovich". L'emittente spiega che ci sarebbero nuove prove sull'acquisizione di una compagnia petrolifera dal governo russo in un'asta truccata nel 1995. Abramovich ha pagato 250 milioni di dollari per sibneft prima di rivenderla dieci anni dopo per 13 miliardi'. Sanzionato dal governo per i suoi legami con Putin, l'oligarca ha già ammesso in un tribunale del Regno Unito di aver effettuato pagamenti per aiutare a far decollare l'affare Sibneft.

L'inchiesta di BBC Panorama

Citato in giudizio a Londra dal suo ex socio in affari, Boris Berezovsky, nel 2012, ha vinto la causa ma ha descritto in tribunale, scrive BBC, "come l'asta Sibneft originale fosse stata truccata a suo favore e come avesse dato al signor Berezovsky $ 10 milioni per pagare un funzionario del Cremlino". Non solo: l'informazione è stata data al programma BBC Panorama da quella che viene definita "una fonte confidenziale che afferma che è stata segretamente copiata da file su Abramovich delle agenzie russe". Un documento di cinque pagine dove si afferma che "il governo russo è stato frodato per 2,7 miliardi". Il procuratore dell'epoca, Yuri Skyrator, spiega e racconta al programma del sistema e dello schema fraudolento che ha portato Abramovich e Berezovsky "a non pagare i soldi che la compagnia valeva realmente".