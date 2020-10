Incontro Conte-Spadafora, Petrucci: "Assurda l'assenza mia e di Gravina, è un circo barnum"

L'esclusione dall'incontro di oggi tra il ministro Spadafora e il premier Conte, che ha coinvolto solo alcuni dei vertici dello sport italiano, non è piaciuta a Gianni Petrucci, presidente del basket, appena arrivato al CONI per Il Consiglio nazionale. Queste le sue parole al riguardo, raccolte da gazzetta.it: "È il caos. Assurdo che all’incontro non siano stati invitati i presidenti federali degli sport colpiti: io, Cattaneo e Gravina. Questo è un circo barnum".