Incredibile in Brasile: 10 giocatori del Goias positivi, partita annullata con squadre allo stadio

Incredibile in Brasile: la partita tra Goias e San Paolo, valida per il Brasileirao 2020, è stata rinviata nonostante i calciatori fossero già allo stadio, pronti per giocare. Il motivo? Ben dieci giocatori della rosa del Goias erano risultati positivi al coronavirus. I nomi non sono stati resi noti, ma sembra che otto di loro fossero stati inseriti nella probabile formazione titolare.

Un episodio che ha generato rabbia e confusione nel calcio brasiliano, e Dani Alves si è fatto portavoce di un messaggio molto duro: "Vorrei dire che quello che è successo oggi è inaccettabile. Non vorrei sperimentare per irresponsabilità altrui il tipo di cose a cui siamo stati esposti. O creiamo consapevolezza e ci comportiamo da professionisti, o è una perdita di tempo quello che stiamo facendo. La vita è la cosa più importante, il resto non ha senso".