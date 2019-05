Incredibile in Cina: tre portieri contemporaneamente in campo contro la squadra di Cannavaro

Incredibile in Cina: il Beijng Renhe ha schierato ben tre portieri contemporaneamente. Uno tra i pali e due in attacco. È accaduto nella partita contro il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro. Una follia che non serve ad evitare una sconfitta per 5-0. Un caso spiegato dal portale Sportmediaset: l Beijing Renhe ha deciso infatti di sacrificare volontariamente il match di coppa per concentrarsi sul campionato e si è presentato alla partita soltanto con 14 giocatori. Inoltre per regolamento ogni squadra deve schierare in campo almeno un certo numero di under-23 e quindi sostituendone due in campo, il mister, Aleksandar Stanojevic, ha dovuto inserirne altrettanti di età anagrafica conforme al regolamento (i due portieri). Per dovere di cronaca è giusto sottolineare che i gol della squadra di Cannavro sono arrivati tutti quando i due portieri poi schierati in attacco erano ancora seduti in panchina.