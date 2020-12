Incredibile Morata! A porta vuota manda fuori di tacco: esplode il mondo juventino

Clamorosa occasione per la Juventus non sfruttata nella sfida in corso contro l'Atalanta. Morata, solo davanti a Gollini, serve Ronaldo: Djimsiti prova a buttarsi in qualche modo, la palla capita allo spagnolo che prova il colpo di tacco, ma non inquadra lo specchio della porta! Esplode sui social il mondo juventino, tifosi increduli per l'errore del loro centravanti.