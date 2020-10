Rete annullata a Lorenzo Insigne al minuto 48'! Dabo perde palla in uscita, in tandem con Schiattarella, e Insigne ne approfitta. Il numero 24 del Napoli entra in area e batte Montipò sul palo lontano! DOpo la chiamata del Var arriva però la segnalazione della posizione irregolare del capitano azzurro.