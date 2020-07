Insulti sessisti e razzisti ad una donna di colore: sospeso un calciatore di 19 anni

Finisce nei guai Marco Rossi, 19 anni, calciatore del Monregale calcio, in provincia di Cuneo. Il giovane è stato l'autore di frasi razziste e sessiste nei confronti di una donna che ha osato lamentarsi, per poi denunciare l’uomo, a seguito di presunti danni alla sua auto: "C’è una ne*ra di merda che pensa di avere diritti. Ne*ra e donna. E, invece, donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase. Un orangotango che mi ha denunciato per falsa testimonianza. Che però, forse è vero, un po’ di falso l’ho dichiarato perché ero fuso e ubriaco, ci sta. Però, per principio, non mi devi rompere il caz*o anche perché “you are black“, Dioc***, nera di mer*a! In poche parole io adesso dovrei pagare la macchina a una, solo perché sa fare il cous cous: ma baciami il ca*zo, putt*na! Tro*a! Ho preso la macchina di mia madre, ho preso l’autovelox, non ho pagato una lira e devo pagare la macchina a te, se sempre si può chiamare macchina quella mer*a di triciclo che c’hai. Tro*a, lavami i pavimenti". Il giovane è stato 'sospeso da ogni attività sportiva': in attesa di conoscere quali siano i limiti sanzionatori possibili.