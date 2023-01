Inter-Napoli, ecco dove vederla in tv e in streaming

Inter-Napoli sarà il big match della 16ª giornata di campionato. La gara è in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 20:45.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la lunga attesa ormai ci siamo: torna in campo il Napoli dopo la sosta. Dopo la pausa per i mondiali, gli azzurri torneranno di nuovo in campo a San Siro. Inter-Napoli sarà il big match della 16ª giornata di campionato. La gara è in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 20:45.

INTER-NAPOLI, DOVE VEDERLA IN TV

Inter-Napoli si giocherà mercoledì 4 gennaio alle ore 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.