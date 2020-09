James show e Ancelotti vince ancora: l'Everton rifila una manita al West Bromwich

Due sue due. L'Everton di Carlo Ancelotti vince la seconda partita di campionato contro il WBA: 5-2 il punteggio finale in un match spettacolare e ricco di emozioni fin dai primi minuti. James Rodriguez si è preso subito la scena: gol e assist a illuminare il gioco della compagine di Liverpool. Sei gol in totale e primato, seppur temporaneo: i toffees hanno iniziato con il piede giusto questa Premier League. Ora la squadra di Ancelotti se la vedrà con il Crystal Palace, mentre i baggies sfideranno il Chelsea.

JAMES SHOW - L'Everton gioca bene, ma è il WBA ad aprire le marcature: Diangana sblocca la sfida, ma al 31' Calvert-Lewin pareggia i conti. Al 45' ci pensa James Rodriguez a mettere la freccia: due tocchi di mancino e diagonale vincente dal limite dell'area. Nel finale del primo tempo Gibbs rifila una manata in faccia al colombiano, viene espulso anche Bilic per proteste. La manita però la rifila l'Everton al WBA: Keane riporta in vantaggio i suoi dopo la punizione di Pereira, poi ancora Calvert-Lewin chiude definitivamente la sfida: 5-2 il finale, con il sorriso di Carlo Ancelotti che non lascia spazio ad interpretazioni.