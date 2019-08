Klopp accusa: "Ho parlato con Ancelotti, la Premier comincia troppo presto!"

Polemiche in Inghilterra per l'inizio della nuova stagione, con la Premier che di fatto partirà il 9 agosto. A lanciare l'accusa è Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, alla vigilia della sfida di Wembley contro il Manchester City per il Comunity Shield, come riporta Il Corriere dello Sport: "Non capisco perché in Inghilterra cominciamo così presto rispetto agli altri campionati. Eppure qualcuno dovrebbe pensare ai giocatori e alla loro salute. Ho parlato con Carlo Ancelotti, in Italia ci sono 20 squadre come in Premier ma la loro stagione comincia il 24 agosto. Koulibaly ha giocato la Coppa d'Africa con Mané e ora si sta facendo le vacanze, non è con loro. Davvero non capisco perché cominciamo così presto. La Premier League è un magnifico prodotto, ma così non ha senso, è assurdo