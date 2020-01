Klopp sulla sconfitta contro il Napoli di Ancelotti: "Perdemmo per un rigore che non c'era"

L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di FA Cup contro l'Everton, soffermandosi sulla sconfitta rimediata contro il Napoli dell'ex Ancelotti in Champions: "Abbiamo perso quella partita perché ci è stato dato contro un rigore che non c'era e perché non abbiamo giocato. In ogni caso, gli azzurri non ci hanno certo superati per tutto l'incontro. Ancelotti è bravo a utilizzare i calciatori giusti nei giusti ruoli, creando un'atmosfera molto positiva e dando buone sensazioni al suo gruppo: troveremo così dinanzi a noi un Everton ben organizzato e ben messo in campo".