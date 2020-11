Kosovo-Moldavia, le formazioni ufficiali: l'azzurro Rrahmani al centro della difesa

Riportiamo le formazioni ufficiali di Kosovo-Moldavia, in campo alle 20.45. Dal primo minuto ci sarà in campo anche Amir Rrahmani, nonostate lo scarno minutaggio raccolto col Napoli in questa prima fase di stagione.

Kosovo (4-2-3-1): Ujkani; Vojvoda, Rrahmani, Dresevic, Hadergjonaj; V. Berisha, Shala; Zhegrova, Celina, Kastrati; Muriqi.

Moldavia (4-2-3-1): Namasco; Jardan, Efros, Armas, Platica; Ionita, Cebotaru; Spataru, Turcan, Reabciuk; Nicolaescu.