L'arbitro che non ha convalidato il gol a Ronaldo: "Ho chiesto scusa al Portogallo"

“Ho chiesto scusa a Fernando Santos e alla squadra”. Raggiunto da A Bola, Danny Makkelie torna così sul clamoroso gol fantasma non assegnato a Cristiano Ronaldo nell’ultimo confronto tra Serbia e Portogallo. “Lavoriamo sempre tanto per prendere buone decisioni - ha spiegato il fischietto olandese - d’accordo con le politiche della FIFA tutto quello che posso dire è che ho chiesto scusa al ct, il signor Fernando Santos, e a tutta la squadra portoghese. Quando succedono cose come questa, non siamo certo soddisfatti”.