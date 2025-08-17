Premier, lo United inizia come aveva finito: ko con l'Arsenal, non entra Zirkzee
È terminata da pochi minuti l’unica gara delle ore 17:30 di Premier league, nonché primo vero big match del campionato inglese 2025-26. A sorridere è stato l’Arsenal di Arteta, che ha superato il Manchester United per 0-1. A decidere la sfida è stato Riccardo Calafiori, abile ad avventarsi di testa su un pallone estremamente ravvicinato alla porta di Bayindir. Fuori Hojlund, sul mercato, non entrato neanche Zirkzee.
Venerdì 15 agosto
Liverpool - Bourmemouth 4-2
10' Ekitike (L), 49' Gakpo (L), 64' e 76' Semenyo (B), 88' Chiesa (L), 90' + 4 Salah (L)
Sabato 16 agosto
Brighton - Fulham 1-1
55' O'Riley rig. (B), 90 + 6' Rodrigo Muniz (F)
Sunderland - West Ham 3-0
61' Mayenda, 73' Ballard, 90 + 2' Isidor
Tottenham - Burnley 3-0
10' e 60' Richarlison, 66' B. Johnson
Wolverhampton - Manchester City 0-4
34' e 61' Haaland, 37' Reijnders, 81' Cherki
Domenica 17 agosto
Chelsea - Crystal Palace 0-0
Nottingham Forest - Brentford 3-1
5’ Wood (N), 42’ Ndoye (N), 45’+2’ Wood (N), 78’ Thiago (B) rig.
Manchester United - Arsenal 0-1
13’ Calafiori
Lunedì 18 agosto
Leeds - Everton (ore 21)
