Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continuano Coppa Italia e i campionati esteri

Il calcio è ormai ripartito: in questa domenica 17 agosto continuano i 32esimi di Coppa Italia, con Cesena-Pisa e soprattutto l'esordio del Milan di Allegri contro il Bari. Si gioca per gli altri campionati principali: Premier League, Liga, Ligue 1, Eredivisie e non solo. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 17 AGOSTO

11.00 Lecce-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Frosinone-Cremonese (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.15 Go Ahead Eagles-Ajax (Eredivisie) - COMO TV

13.00 Engers-Eintracht Francoforte (Coppa di Germania) - ONEFOOTBALL

14.30 Twente-PSV (Eredivisie) - COMO TV

15.00 Chelsea-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

15.00 Nottingham Forest-Brentford (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW

15.30 Jahn Regensburg-Colonia (Coppa di Germania) - ONEFOOTBALL

15.30 Atlas-Borussia Monchengladbach (Coppa di Germania) - ONEFOOTBALL

15.30 Lokomotiv Lipsia-Schalke 04 (Coppa di Germania) - ONEFOOTBALL

17.00 Celta-Getafe (Liga) - DAZN

17.00 Finale 3°/4° posto The Women's Cup - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Manchester United-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

18.00 Monza-Frosinone (Coppa Italia) - 20

18.00 Ravenna-Cittadella (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.00 Hallescher-Augsburg (Coppa di Germania) - ONEFOOTBALL

18.00 Ulm-Elversberg (Coppa di Germania) - ONEFOOTBALL

18.00 Preussen 06 Munster-Hertha Berlino (Coppa di Germania) - ONEFOOTBALL

18.00 Dinamo Dresda-Mainz (Coppa di Germania) - ONEFOOTBALL

18.30 Parma-Pescara (Coppa Italia) - ITALIA 1

19.00 Fiorentina-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

19.30 Athletic-Siviglia (Liga) - DAZN

20.00 Finale The Women's Cup - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Cesena-Pisa (Coppa Italia) - 20

20.45 Nantes-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT MIX e NOW

20.45 Rot Weiss Essen-Borussia Dortmund (Coppa di Germania) - ONEFOOTBALL

21.00 Crotone-Catania (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Hajduk-Slaven Belupo (Campionato croato) - COMO TV

21.15 Milan-Bari (Coppa Italia) - CANALE 5

21.30 Espanyol-Atletico Madrid (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.30 Sporting-Arouca (Campionato portoghese) - DAZN

23.00 New York City-Nashville (MLS) - APPLE TV

23.30 River Plate-Godoy Cruz (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV