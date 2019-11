L'Avellino rischia lo stadio, messa in mora dal Comune per gli arretrati

Un altro problema si somma alla situazione non certo rosea dell'Avellino. Secondo quanto riportato da tuttoavellino.it, la pazienza dell'amministrazione comunale della città irpina sarebbe ormai finita. Oggetto del contendere lo stadio "Partenio" per il quale il Comune vanta un credito di otto mensilità, pari a circa 76mila euro, non versate dalla società nelle casse dell'ente. Per questo motivo il Comune stesso avrebbe proceduto ad una richiesta di messa in mora. L'Avellino ora ha dieci giorni di tempo per pagare, altrimenti i cancelli dello stadio saranno chiusi.