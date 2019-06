L'editoriale di Chiariello: "Carletto il cacciatore, non farti debiti con la bocca!"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, in onda su Radio CRC, Umberto Chiariello ha rilasciato il consueto Editoradio: "Auguri ad Ancelotti, ma il lupo perde il pelo ma non il vizio. L'anno scorso disse che non era venuto a pettinare le bambole e quest'anno ribadisce il concetto con 'Davide contro Golia'. A parole, Ancelotti crede nella vittoria, perché noi non dovremmo? Lui un club può trovarlo ovunque, alle stesse cifre: allora perché accetta il Napoli? De Laurentiis ha fatto cose straordinarie in questi anni, però, il nostro non è ancora un contesto vincente. Ogni anno deve fare i conti con le plusvalenze e bisogna chiedersi perché abbia scelto Ancelotti? Solo per fargli fare da parafulmine? Perché Ancelotti continua a gasare il pubblico napoletano, se poi il presidente ribadisce che c'è prima da cedere? Ancelotti a Napoli si chiamano: e diebbet' ca' vocc: vogliamo evitare di illudere la gente?".