L'Everton di Ancelotti spinge nel baratro l'Arsenal di Pépé: zona retrocessione ad un passo

Vittoria importante per l'Everton di Carlo Ancelotti che supera per 2-1 l'Arsenal, spingendo proprio i gunners nel baratro: la squadra dell'ex obiettivo azzurro Pépé, infatti, resta a 17 punti, soltanto quattro punti dalla zona retrocessione. Per l'Everton, invece, il cammino è diametralmente opposto: Sir Carlo porta i suoi al secondo posto in classifica con 26 punti.