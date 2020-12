La Liga non fa sconti a Messi: per l'omaggio a Maradona pagherà una multa

È costato 'caro' a Leo Messi l'omaggio a Diego Armando Maradona dopo la rete segnata contro l'Osasuna nell'ultimo turno di campionato. Il fuoriclasse del Barça aveva ricordato la leggenda argentina togliendosi la maglia e mostrando quella del Newell's Old Boys. Un momento molto intenso, che però non ha commosso la commissione disciplinare de LaLiga, che ha confermato l'ammonizione comminata dall'arbitro Lahoz e ha punito il 10 del Barcellona con la sanzione pecuniaria minima prevista in questi casi, cioè una multa di 600 euro. Questa decisione è presa in base all'articolo 91 del Codice Disciplinare, che recita: "il calciatore che, in occasione di un gol o per qualsiasi altra causa derivata dalle vicissitudini della partita, alza la maglia e mostra qualsiasi tipo di pubblicità, motto, sigle, anagrammi o disegni, qualunque sia il loro contenuto o lo scopo dell'azione, sarà punito, in quanto autore di una grave infrazione, con una multa fino a 3.000 euro e una diffida".