Gol bellissimo di Gianluca Scamacca, da centravanti puro. Cross in mezzo di Kyriakopoulos che trova il centravanti del Sassuolo in mezzo all'area: stop di petto e girata sotto la traversa, con Koulibaly e Mario Rui che non riescono a stopparlo in tempo. 2-1 Napoli a diciotto minuti dalla fine