Ladri con coltelli e pistole, notte da incubo per Di Natale a Empoli: la ricostruzione

Notte da incubo per Antonio Di Natale quella appena trascorsa nella sua abitazione. A Ponzano, in provincia di Empoli, una banda di sei persone armata di coltelli e pistole ha fatto irruzione nella sua abitazione decisa a portare via tutto il possibile. Dalle prime informazioni - riporta 'La Nazione' - pare che i malviventi siano fuggiti con un prezioso orologio del valore di circa 30mila euro. La rapina è avvenuta davanti alla famiglia di Di Natale: moglie, figli e suocero.