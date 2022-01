Le assurdità Uefa: patentino scaduto per Ancelotti che dovrà seguire corsi obbligatori

Il patentino da allenatore di Carlo Ancelotti è scaduto il 31 dicembre 2021 e per poter continuare ad allenare, il tecnico del Real Madrid potrebbe dover seguire dei corsi obbligatori. Lo riporta il Corriere dello Sport, sottolineando una situazione piuttosto paradossale per uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio. La Federcalcio spagnola - si legge - avrebbe peraltro comunicato a Carlo Ancelotti che parlerà con la UEFA per “smorzare” appunto una situazione che non dovrebbe riguardare un tecnico del suo calibro.