Le ultime di mercato alla DS e focus su Osimhen: dalle 23.45 parla Venerato

Stasera alle 23.45 circa andrà in onda su Rai 2 la 'Domenica Sportiva Estate'. In scaletta una intervista esclusiva a Rudi Garcia. In diretta il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato con le ultime novità di mercato azzurre. In entrata e in uscita. Focus su Osimhen.