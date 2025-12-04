Caressa: "Ho fatto una battuta a Conte sulla settimana bianca, ecco cosa mi ha detto"

Fabio Caressa, conduttore e telecronista Sky, ha analizzato il momento del Napoli sul proprio canale YouTube, raccontando un curioso scambio avuto con Antonio Conte ai Gran Galà del Calcio 2025: “Ho fatto una battuta a Conte, gli ho detto che dopo la sua settimana a casa e i risultati successivi, tutti quanti metteranno nel contratto degli allenatori la settimana bianca. Lui ha sorriso e ha detto una cosa importante: nel campionato inglese le squadre impongono all'allenatore di fermarsi una settimana.

Non sappiamo se l’abbia fatto davvero per quello, ma era convinto nel dirlo Nel suo caso è stato importante stare in famiglia, distrarsi e vedere le cose sotto una luce diversa, e così magari ti si apre un mondo diverso”.