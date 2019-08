Lega B lancia l’inviato AIC sul campo: impegnato anche l'ex azzurro Iezzo

La prima giornata della Serie BKT è ormai alle porte. Assieme al torneo cadetto prenderà il via anche il progetto “L’inviato AIC sul campo”, ideato dall'associazione italiana calciatori in collaborazione con la Lega B, che prevede il coinvolgimento diretto di ex giocatori con la loro presenza allo stadio per le partite del campionato.

Il progetto nasce dalla disponibilità della Lega B di allargare le proprie attività agli ex calciatori e, per AIC, ha un valore anche più ampio: quello di far tornare gli “ex” materialmente sul campo e far raccontare loro storie ed esperienze che hanno vissuto durante la carriera.

Il progetto lanciato con la Lega B partirà venerdì 23 agosto alle 21 con l’anticipo Pisa – Benevento e vedrà la partecipazione dell’ex calciatore Claudio Desolati.

Sono moltissimi i calciatori che hanno dato con grande piacere la loro disponibilità a questo nuovo progetto. Oltre ai “convocati” per il primo turno di campionato, vedremo in campo nelle prossime gare oltre 30 ex calciatori professionisti che rappresenteranno il progetto, e l’Associazione, in tutti gli stati d’Italia.

Questi i nomi dei dieci ex calciatori impegnati nel primo turno:

Pisa-Benevento: Claudio Desolati

Ascoli-Trapani: Emidio Oddi

Cittadella-Spezia: Giancarlo Pasinato

Crotone-Cosenza: Luigi De Rosa

Virtus Entella-Livorno: Franco Paleari

Salernitana-Pescara: Gennaro Iezzo

Venezia-Cremonese: Francesco Benussi

Empoli-Juve Stabia: Andrea Salvadori

Perugia-Chievo: Daniele Tacconi

Pordenone-Frosinone: Loris Pradella