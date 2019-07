Liverpool, Klopp: "Precampionato senza tanti titolari, domani Community Shield col City ci dirà poco"

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Pretendere di avere indicazioni sulla prossima stagione del Liverpool in base al risultato della partita di domenica lo trovo un esercizio completamente folle". Parola del tecnico del Liverpool, Juergen Klopp, che il 4 agosto prossimo guiderà i campioni d'Europa contro il Manchester City nella finale di Community Shield, la 'Supercoppa' inglese. All'indomani del pesante ko col Napoli (0-3) a Edimburgo, il tedesco sottolinea che molti dei top player - da Alisson a Mo Salah, da Roberto Firmino a Sadio Mané - devono ancora unirsi al gruppo. "Non cerco scuse prima di affrontare il City - dice ancora Klopp - ma abbiamo avuto una pre-season completamente diversa, perchè noi abbiamo giocato senza sei titolari, e quel che potrà dire la partita di domenica è solo la nostra condizione al momento". Alisson, Salah e Firmino si uniranno alla squadra nei prossimi giorni, mentre sanè è atteso per la prossima settimana e solo da poco hanno ripreso ad allenarsi dopo i rispettivi infortuni sia Naby Keita sia Xherdan Shaqiri.