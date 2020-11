Lockdown in Italia ipotesi concreta: ecco la data prevista per la chiusura totale

L'ipotesi lockdown generalizzato potrebbe presto tornare prepotentemente nell'agenda del Governo. Presto potrebbe arrivare una nuova stretta perché i numeri sono in aumento e la situazione negli ospedali italiani è drammatica. Il governo si è dato una scadenza: 15 novembre. Qualora la curva dei contagi non dovesse invertire la rotta ecco che tutta Italia potrebbe essere trasformata in zona rossa.