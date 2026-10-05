Di Lorenzo e Vergara in campo: dove vedere Italia-Turchia e le altre gare di oggi
Lunedì 5 ottobre con diversi appuntamenti di calcio in tv, ma i riflettori saranno soprattutto su Italia-Turchia, in programma alle 20.45 e trasmessa in diretta su Rai 1. Nella Nazionale di Roberto Mancini potrebbero esserci due calciatori del Napoli dal primo minuto: Giovanni Di Lorenzo, candidato a tornare titolare sulla fascia destra, e Antonio Vergara, provato nel tridente offensivo. Sempre alle 20.45 spazio anche alla Diretta Gol di Nations League su Sky Sport Calcio e NOW e a Francia-Belgio su Sky Sport Uno e NOW. Nel pomeriggio, invece, l’Italia Under 21 affronta la Polonia alle 18.15 su Rai 2, mentre alle 18.00 si gioca Cipro-Lettonia. Di seguito la programmazione completa.
Calcio in TV, le gare di lunedì 5 ottobre
18.00 Cipro-Lettonia (Nations League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.15 Italia-Polonia (Qualificazioni Europei Under 21) - RAI 2
20.30 Cordoba-Tenerife (Segunda Division) - DAZN
20.45 Italia-Turchia (Nations League) - RAI 1
20.45 Diretta Gol Nations League - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Francia-Belgio (Nations League) - SKY SPORT UNO e NOW
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