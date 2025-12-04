Lutto nel mondo del basket: morta Mabel Bocchi, una delle più grandi di sempre

Lutto nel mondo del basket e dello sport italiano in generale. All’età di 72 anni, stroncata da una grave malattia nella sua casa di San Nicola Arcella, in Calabria, morta Liliana Mabel Bocchi, una delle più grandi cestiste italiane di tutti i tempi. Nata a Parma e cresciuta in Irpinia, ottenne con la GEAS di Sesto San Giovanni i principali successi della sua carriera, tra cui la vittoria della Coppa dei Campioni a Nizza nel 1978. Un successo storico, perché fu la prima volta in cui una squadra italiana femminile - di qualsiasi disciplina sportiva - conquistava un trofeo ufficiale a livello continentale. Con la Nazionale italiana raggiunse nel 1974 il terzo posto nel campionato europeo di pallacanestro. Fu anche una delle prime sportive a battersi per ridurre il gap salariale e negli accessi alle terapie mediche con i colleghi maschi. Abbandonato il basket, dopo essersi dedicata brevemente alla politica, è divenuta apprezzata giornalista: ha partecipato a diverse edizioni della Domenica Sportiva ed è stata collaboratrice de La Gazzetta dello Sport. È inoltre apparsa nelle sale cinematografiche in “Lui è peggio di me” con Renato Pozzetto e Adriano Celentano.

Gianni Petrucci, presidente della federbakset, ha ricordato Mabel Bocchi a Sky Sport 24: "Lei e Dino Meneghin sono stati i giganti della loro epoca: il fatto che sia stata eletta come miglior giocatrice del mondo la dice tutta. Ha avuto una vita travagliata, aveva una personalità molto forte dentro e fuori dal campo".