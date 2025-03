Lutto nel mondo del giornalismo: si è spento all'età di 78 anni Elio Corno

Lutto nel mondo del giornalismo. Si è spento all'età di 78 anni Elio Corno, a lungo firma de Il Giornale (di cui era stato responsabile sport) e poi noto per le sue numerose apparizioni in tv, al Processo di Biscardi ma soprattutto nelle tv lombarde in particolare a Diretta Stadio dove era protagonista di appassionati dibattiti portando avanti la sua fede nerazzurra e ingaggiando duelli verbali con il milanista Crudeli. Alla fine degli ottanta lo ricordiamo anche protagonista su Odeon tv. nella trasmissione Eurocalcio che vedeva la partecipazione anche di Gino Menicucci e Sandro Mazzola