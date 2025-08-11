Lutto per Antonio Corbo: la nota di cordoglio della SSCNapoli

Oggi alle 13:10Brevi
di Arturo Minervini

Lutto per Antonio Corbo, firma storica del giornalismo napoletano. Lo annuncia la SSC Napoli sul proprio profilo X, unendosi al dolore di Corbo: "Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli sono vicini ad Antonio Corbo in questo momento di dolore per la scomparsa della cara moglie" si legge su X. 