Machach salva il Cosenza: l'azzurrino firma il pareggio dei calabresi a Venezia

Pareggio importante, quello conquistato dal Cosenza in campionato contro il Venezia. I calabresi, dopo essere andati in svantaggio con la rete di Longo, si sono rimessi in piedi nella ripresa grazie alla rete dell'azzurrino Zinedine Machach. Pareggio, come detto, conquistato lontano dalla mura amiche che può far respirare il Consenza, al momento in piena zona retrocessione.