Hojlund-Napoli, Romano: "Non voleva lasciare lo United e teme la fine di Sancho"

vedi letture

Rasmus Hojlund apre al Napoli ma non vuole ritrovarsi il prossimo anno a Manchester fuori rosa. Ne parla su Youtube Fabrizio Romano che chiarisce il pensiero dell'attaccante che tanto piace al Napoli: "Hojlund, confermo i contatti con lo United che apre al Napoli. Gli agenti parlano col club. Il messaggio che arriva dal giocatore è lo stesso trasmesso al Milan mercoledì mattina o al Lipsia e ad altri club: Hojlund non voleva lasciare lo United ma se proprio deve, vuole farlo con prestito con obbligo di riscatto. Ormai ha capito che per lui con Amorin non c'è spazio e quindi non vuole fare un anno di prestito e poi tornare e fare la fine di Sancho che per tre mesi non si allena con la squadra, preferisce una garanzia sul futuro nel suo nuovo club. Vedremo se il Napoli si vorrà impegnare".

Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Gli azzurri devono decidere su chi puntare in modo definitivo e ora il nazionale danese è in cima alla lista o comunque è tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occuperebbe posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'è poco spazio. Il Napoli ci pensa.