Marcos Alonso sempre più fuori dal Chelsea, like al post della sconfitta contro l'Arsenal

Che Marcos Alonso sia fuori dai piani del Chelsea è oramai cosa nota a tutti. La riprova è arrivata nel post partita del derby perso dai Blues lo scorso 26 dicembre contro l’Arsenal per 3-1 quando all’ex Fiorentina è “scappato” un like su Instagram al post del suo club che riportava il pesante 3-1 incassato dagli uomini di Frank Lampard all’Emirates Stadium, casa dei Gunners. Per lo spagnolo, dunque, si fa sempre più certa la sua partenza durante il mercato di gennaio, con l’Italia, chissà, nuovamente nel destino.