Mario Rui ancora svincolato: offerta dalla Turchia ed ha sfiorato la Roma

Importante offerta dalla Turchia per Mario Rui, terzino portoghese attualmente svincolato dopo la risoluzione del contratto col Napoli dello scorso dicembre. Il Gaziantep FK, squadra che questo pomeriggio giocherà sul campo del Kasimpasa, ha messo sul piatto circa 1.2 milioni di euro per il calciatore classe '91 che nella stagione 2022/23 fu grande protagonista del terzo Scudetto del Napoli.

Ma Mario Rui negli scorsi giorni è stato anche molto vicino alla Roma, rivelano i colleghi di Tuttomercatoweb.com. Per il club giallorosso era lui l'alternativa al greco Tsimikas: Frederic Massara era pronto a ingaggiarlo, ma poi l'apertura del Liverpool al prestito gratuito del suo tesserato ha permesso alla Roma di chiudere per il classe '96 a condizioni decisamente vantaggiose. E allora per Mario Rui possono ora aprirsi le porte della Turchia: Gaziantep in pressing.