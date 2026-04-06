Ufficiale
Mario Rui saluta l'Italia dopo 15 anni, va a Dubai: ecco la nuova squadra
TuttoNapoli.net
Mario Rui, dunque, lascia il Belpaese con 349 presenze nelle varie competizioni Nazionali, più 25 in Champions League e 19 in Europa League
A quasi un anno dalla fine del suo contratto con il Napoli e quasi due dalla sua ultima partita da calciatore partenopeo (14 aprile 2024 contro il Frosinone), Mario Rui trova squadra.
Il terzino portoghese, classe 1991, saluta l'Italia dopo 15 anni e vola a Dubai dove ha firmato con il Forte Virtus F.C., formazione della seconda divisione del Paese. Mario Rui, dunque, lascia il Belpaese con 349 presenze nelle varie competizioni Nazionali, più 25 in Champions League e 19 in Europa League. In Italia ha vestito le maglie di Gubbio, Spezia, Empoli, Roma e, appunto, Napoli. Club con il quale ha vinto uno Scudetto e una Coppa Italia.
Pubblicità
Brevi
Copertina Gli auguri di ADL: "Buona Pasqua al Napoli! Ai tifosi assicuro una gestione virtuosa" di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
06 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Milan
In primo piano
Pierpaolo MatroneConte-Italia, Sky: è lusingato, ma accetterebbe in un solo caso! E ADL vuole tenerlo
Arturo MinerviniADL: "Calcio italiano? Pazziella mman e criatur! Sono troppe 20 squadre in A. Su Malagò..."
Arturo MinerviniLukaku rompe il silenzio sui social: “Ecco come stanno le cose, devo stare bene per aiutare il Napoli”
Pierpaolo MatroneDe Bruyne: "Sto bene, già giocato più di quanto pensassi! Lukaku? A Napoli tutto amplificato..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com