La maledizione dei più in forma: c'è una nuova vittima

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C’è qualcosa di misterioso in questa stagione del Napoli, una sorte di maledizione che si abbattuta sulla squadra dallo scorso 14 agosto

C’è qualcosa di misterioso in questa stagione del Napoli, una sorte di maledizione che si abbattuta sulla squadra dallo scorso 14 agosto e non ha mai davvero abbandonato Castel Volturno. Era estate, uno dei simboli dello scudetto, Romelu Lukaku, si infortunava compromettendo gran parte della sua stagione. Ma non è stato l’unico.

E mica finisce qui

E’ toccato poi all’uomo copertina dell’estate, l’acquisto più iconico del campionato di Serie A, quel Kevin de Bruyne arrivato a sorpresa a vestire l’azzurro. Anche lui ko. Altro giro, altra corsa. A novembre toccherà a Frank Anguissa, proprio b l momento in cui stava facendo la differenza. Dopo di lui David Neres, reduce da una Supercoppa da dominatore assoluto e probabilmente nel momento migliore della carriera.

L'ultima vittima di una stagione incredibile

A questa lista, che sarebbe infinita, merita di essere aggiunto Antonio Vergara. A sorpresa si era caricato la squadra sulle spalle, prima anche lui di essere costretto ai box. Un infortunio, la fasciate plantare, che sembrava risolvibile in poco tempo e che invece si è rivelato più complesso del previsto. Un altra vittima di questa maledizione.