La maledizione dei più in forma: c'è una nuova vittima
C’è qualcosa di misterioso in questa stagione del Napoli, una sorte di maledizione che si abbattuta sulla squadra dallo scorso 14 agosto e non ha mai davvero abbandonato Castel Volturno. Era estate, uno dei simboli dello scudetto, Romelu Lukaku, si infortunava compromettendo gran parte della sua stagione. Ma non è stato l’unico.
E mica finisce qui
E’ toccato poi all’uomo copertina dell’estate, l’acquisto più iconico del campionato di Serie A, quel Kevin de Bruyne arrivato a sorpresa a vestire l’azzurro. Anche lui ko. Altro giro, altra corsa. A novembre toccherà a Frank Anguissa, proprio b l momento in cui stava facendo la differenza. Dopo di lui David Neres, reduce da una Supercoppa da dominatore assoluto e probabilmente nel momento migliore della carriera.
L'ultima vittima di una stagione incredibile
A questa lista, che sarebbe infinita, merita di essere aggiunto Antonio Vergara. A sorpresa si era caricato la squadra sulle spalle, prima anche lui di essere costretto ai box. Un infortunio, la fasciate plantare, che sembrava risolvibile in poco tempo e che invece si è rivelato più complesso del previsto. Un altra vittima di questa maledizione.
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