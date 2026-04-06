Tuttonapoli Napoli-Milan, le probabili formazioni: Politano escluso? Pulisic e Leao in panchina

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Napoli-Milan chiude la 31ª giornata al Maradona: azzurri terzi a 62 punti puntano al sorpasso sui rossoneri, tra il caso Lukaku e l'Inter da inseguire

Napoli e Milan si sfidano nel lunedì di Pasquetta della 31ª giornata di Serie A, con entrambe le squadre che puntano non solo al secondo posto, ma anche a non perdere ulteriore terreno dall'Inter vittoriosa ieri contro la Roma. In classifica i rossoneri sono secondi con 63 punti, tallonati dagli azzurri terzi a quota 62, mentre l'Inter guida la corsa scudetto a 72. Una partita che può dire molto: vincere al Maradona significherebbe per Antonio Conte scavalcare Massimiliano Allegri proprio nello scontro diretto.

Come arriva il Napoli: quattro vittorie di fila e il caso Lukaku che scuote Castel Volturno

Il Napoli è reduce da quattro vittorie consecutive e sogna una rimonta ai limiti dell'impossibile per la vetta del campionato. Eppure, il clima a Castel Volturno è stato scosso dalla rottura tra Romelu Lukaku e il club, dopo che l'attaccante belga non si è presentato agli allenamenti scegliendo arbitrariamente di proseguire il proprio percorso riabilitativo in Belgio. Una storia che Conte dovrà gestire senza che contamini la concentrazione del gruppo in una settimana decisiva.

Come arriva il Milan: la sconfitta con la Lazio, tornano Leao e Loftus-Cheek

Nel periodo in cui il Napoli collezionava quattro vittorie di fila, i rossoneri hanno portato a casa tre successi ma anche una sconfitta nell'ultima trasferta sul campo della Lazio. Allegri dovrebbe ritrovare Rafa Leao, alle prese con un fastidio all'adduttore, e avrà a disposizione anche Loftus-Cheek, tornato tra i convocati dopo il tremendo infortunio contro il Parma. Il Milan ha registrato solo tre sconfitte in questo campionato e solo due volte nell'era dei tre punti a vittoria è rimasto imbattuto in almeno 28 delle prime 31 gare di una singola stagione. Allegri, specialista degli scontri diretti, ha vinto sia le due sfide con l'Inter che quella dell'andata in campionato contro gli azzurri.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte sta pensando di tornare a schierare i Fab Four dal primo minuto come ad inizio campionato, ma l'assetto rimane il 3-4-2-1. In porta solito duello Milinkovic-Meret, dovrebbe tornare Juan Jesus a guidare la retroguardia, ai suoi lati Buongiorno e uno tra Beukema e Olivera. In mediana salgono le quotazioni della coppia Anguissa-Lobotka, sulla corsia destra c'è Gutierrez favorito su Politano mentre a sinistra va verso la conferma Spinazzola. Come sempre è Hojlund a fare da riferimento in attacco, alle sue spalle pronta la qualità di De Bruyne e McTominay.

Le ultime sul Milan

Gabbia è in forte dubbio, mentre Leao è tornato in gruppo ma è da valutare quanti minuti avrà. Dunque, Massimiliano Allegri nel suo 3-5-2 conferma De Winter al centro della difesa, affiancato da Tomori e Pavlovic con Maignan in porta. In cabina di regia intoccabile Modric e insieme a lui le mezz'ali Rabiot e Fofana, invece sugli esterni tocca a Saelemaekers e Bartesaghi. In attacco Leao è recuperato, ma dovrebbe subentrare così come Pulisic: i favoriti sono Nkunku ed a sorpresa Fullkrug per avere un riferimento in area.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) lunedì 6 aprile ore 20:45

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Milinkovic-Meret 55-45%, Olivera-Beukema 55-45%, Politano-Gutierrez 45%-55%

Indisponibili: Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara, Lukaku

MILAN (3-5-2) probabile formazione: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Fullkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Nkunku-Leao 55%-45%

Indisponibili: Gabbia

Le statistiche chiave:

Napoli: 62 punti in 30 partite, 46 gol fatti e 30 subiti, striscia aperta di 4 vittorie consecutive

Milan: 63 punti in 30 partite, 47 gol fatti e 23 gol subiti, solo 3 sconfitte in campionato

Quote bookmakers: Vittoria Napoli 2.55 - Pareggio 3.00 - Vittoria Milan 3.10

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