McTominay nella storia del Napoli: il gol al Como è il 3° più veloce nell'era dei tre punti

Scott McTominay si è inserito subito prepotentemente negli schemi del Napoli di Antonio Conte ed ha già lasciato il segno con due gol in quattro apparizioni, a cui abbina sostanza e qualità nelle giocate. Ma non finisce qui, lo scozzese con la rete segnata ieri è entrato per sempre nella storia azzurra.

Infatti il gol di McTominay contro il Como, arrivato dopo circa 26 secondi dal fischio d'inizio, è il terzo più veloce nella storia del Napoli nell'era dei tre punti a vittoria. Lo precedono solo la rete di Lozano contro l'Hellas Verona nel 2021, siglata in 9 secondi, e quella di Lavezzi contro il Genoa nel 2008 realizzata invece in 25 secondi. A riportare il dato statistico è Opta.