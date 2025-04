McTominay salva Conte! Lo scozzese svetta di testa e porta il Napoli in vantaggio

È sempre Scott McTominay! Lo scozzese per ora salva una prestazione indecorosa del Napoli di Antonio Conte contro il Monza ultimo in classifica e praticamente già retrocesso. Al 72esimo su bel cross di Giacomo Raspadori, McTominay sale in cielo e di testa anticipa Turati depositando in porta.