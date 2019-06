Mertens entra e fa un assist per il tris del Belgio, doppietta per Hamsik. Vince anche Hysaj

Non solo Lorenzo Insigne, anche altri due azzurri impegnati nelle gare di qualificazione degli Europei. Il Belgio di Dries Mertens ha battuto 3-0 la Scozia. L’azzurro è entrato al minuto 78’ fornendo a De Bruyne l’assist per il tris in pieno recupero. L’Albania di Hysaj ha battuto 2-0 la Moldavia. L’esterno partenopeo ha giocato per tutti i 90 minuti. In campo anche l’ex capitano del Napoli Marek Hamsik autore di una doppietta nel 5-1 della sua Slovacchia contro l’Azerbaigian.