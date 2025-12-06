Messi porta l'Inter Miami a vincere il suo primo titolo in MLS: battuto Muller in finale

L’Inter Miami entra nella storia conquistando la MLS Cup 2025, superando i Vancouver Whitecaps di Thomas Muller per 3-1 e diventando la sedicesima squadra a vincere il titolo nella propria sesta stagione di vita. Protagonista assoluto, ancora una volta, Lionel Messi, autore di due assist e decisivo nell’azione che ha portato all’autogol iniziale di Ocampo su passaggio di Allende.

Alla fine del match, il palco dei proprietari è stato assalito dai fotografi: Beckham e i fratelli Mas hanno celebrato la prima MLS Cup della storia del club, mentre Messi salutava il pubblico con le braccia al cielo. Con due nuovi assist, la Pulce ha stabilito il record MLS per assist in una singola postseason (nove totali), contribuendo al 100° gol dell’Inter Miami tra regular season e playoff. Una notte storica per Miami, per Messi e per l’intera MLS.