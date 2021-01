Metà ripresa, zero emozioni: non si sblocca il match

Non si sblocca il risultato doo 25' di gioco al Maradona tra Napoli e Parma. Poche emozioni fino a questo punto del match, con la squadra di Gattuso che non riesce a trovare continuità nella manovra offensiva. Unica nota, il cartellino giallo rimediato da Gagliolo per fallo su Lozano: potrebbe diventare un fattore nel corso della gara.