Milan, Ibra e Saelemaekers ko al San Paolo: esami nelle prossime ore

Il Milan dopo la vittoria del San Paolo di ieri sera è in ansia per le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic. Nel corso del match contro il Napoli, lo svedese ha riportato un problema al flessore della coscia, che l'ha costretto ad abbandonare il campo al 78'. Il club rossonero spera che Ibra si sia fermato in tempo, ma per valutare i danni dell’infortunio bisognerà aspettare gli esami strumentali delle prossime ore. Nel Milan problemi fisici anche per Saelemaekers, che a Napoli ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra, anche per lui bisognerà attendere l’esito degli esami.