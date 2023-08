Minaccia social di Al-Qahtani ad ADL: “Togliti di mezzo o ci prendiamo pure Lobotka”

Da giorni gli sfottò dei tifosi arabi hanno inondato i social del Napoli - sia su twitter che su Instagram, in particolare - in merito all'approdo di Gabri Veiga all'Al-Ahli mettendo nel mirino De Laurentiis ma anche Zielinski dopo il suo rifiuto. Tra i tanti messaggi anche quelli dello sceicco del club, Al–Qahtani, che evidentemente non ha gradito lo stop alla trattativa per Victor Osimhen prima ancora di quello per Zielinski per scelta del polacco.

"Puoi tenerti il tuo giocatore, abbiamo il talento migliore", il tweet velenoso dopo la definizione dell'arrivo di Gabri Veiga, soffiandolo proprio al Napoli, con chiaro riferimento a Zielinski. La vicenda, però, pare diventata personale perché c'è stato un secondo tweet taggando direttamente De Laurentiis: "Adesso c’è l’annuncio ufficiale, la prossima stagione verremo da te e prenderemo Lobotka. Togliti di mezzo così non ti puniremo ancora". Insomma,

Now it's officially announced, next season we'll come to you and take Lobotka, get out of our way so we don't punish you again



