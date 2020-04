Ministro Spadafora: "Consapevole che senza le tasse del calcio non potremo finanziare gli altri sport"

Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, è intervenuto questa mattina a La 7 alla trasmissione Omnibus aggiornando la situazione relativa al futuro del calcio: "So che il calcio produce un fatturato e soprattutto paga tasse allo Stato che consentono di alimentare il fondo con cui finanziamo tutti gli altri sport. Sarei un folle a demonizzare il calcio, perché vuol dire che l’anno prossimo non ci sarebbero le risorse per finanziare le altre discipline sportive e da ministro dovrei rispondere a questa cosa gravissima. Però tutti dobbiamo fare dei passi avanti e non avere fretta sulle date dei campionati. Io oggi non posso dire se a metà giugno riprenderanno i campionati. Non ne possiamo avere certezza”.