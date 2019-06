Mondiale U20, Argentina eliminata dal Mali! Almendra ancora fuori: solo 9' in tutto il torneo

Si è completato il quadro degli ottavi di finale del Mondiale Under 20 con il Mali che supera a sorpresa l'Argentina ai calci di rigore. 1-1 al 90', 2-2 al 120' con gli africani sempre a inseguire. E ora troveranno l'Italia. Almendra è rimasto in panchina anche in questa partita. Il talento classe 2000 del Boca che piace al Napoli ha giocato solo 9 minuti nella gara d’esordio dell’albiceleste contro il Sudafrica, ma a causa di problemi con l'allenatore che l'ha escluso pur arrivando alla competizione da pilastro della squadra.